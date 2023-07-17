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Spor

Ancelotti kararını verdi! Real Madrid'de Arda Güler heyecanı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler için önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol ekibinin tecrübeli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin açıklamaları büyük yankı yaptı. İşte detaylar...

17 Temmuz 2023 Pazartesi 10:36 - Güncelleme:
Ancelotti kararını verdi! Real Madrid'de Arda Güler heyecanı
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak tüm gözleri kendisine çeviren Arda Güler, dünya manşetlerini süslemeye devam ediyor. 18'lik yıldız, transfer olduğu ilk günden itibaren adından söz ettiriyor.

İSPANYOL BASINI YAKIN TAKİPTE

Real Madrid'de yeni sezon hazırlıkları başlarken teknik direktör Carlo Ancelotti, iki yeni ismin performansından büyülenmiş durumda. Mundo Deportivo'nun haberine göre Real Madrid'in yeni başlayan 2023-24 sezonu hazırlıklarında Milan'daki 3 senelik kiralık dönemi sonrası takıma katılan Brahim Diaz ve Fenerbahçe'den transfer Arda Güler, en dikkat çekici isimler oldular.

Mundo Deportivo, Brahim Diaz ile birlikte dikkat çeken diğer isim Arda Güler'in şimdiden kalitesini gözler önüne serdiğini belirtti. Sürpriz bir imza ile takıma katıldığı belirtilen 18 yaşındaki yıldızın, ilk takımda istediği dakikaları alma arzusunu net bir şekilde ortaya koyduğu ifade edildi.

ABD basınına bir röportaj veren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sistem değişikliğine gideceğini duyurdu. İtalyan çalıştırıcı, "Kadromuza 3-4 tane genç yıldız katıldı. Orta sahada opsiyonumuz arttı. Bu sezon sistemimi değiştirmek zorundayım" ifadelerini kullandı.

ORTA SAHADA BİRÇOK ÖNEMLİ OPSİYONUMUZ VAR'

Ancelotti, "Son yıllarda bize başarı kazandıran sistemimiz elbette önemliydi. Ama bu sezon farklı bir formasyon kullanmalıyız. Kadromuza önemli genç yıldızlar katıldı. Orta sahada birçok önemli opsiyonumuz var. Farklı bir formasyona geçiş yapmalıyız. ABD turu bu açıdan önemli bir sezon öncesi hazırlık olacak. Buradaki maçlarda denemeler yapacağız. Formasyon üzerinde çalışacağız. Şu anda çalışmalarımız iyi gidiyor. Her hazırlık maçı önemli olacak" diye konuştu.

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