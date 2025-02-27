İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2025 Perşembe / 29 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4535
  • EURO
    38,2842
  • ALTIN
    3392.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ancelotti övdü İspanyol basını beğenmedi! Arda Güler'in performansı gündem oldu
Spor

Ancelotti övdü İspanyol basını beğenmedi! Arda Güler'in performansı gündem oldu

Real Madrid'in Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Sociedad ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan milli yıldız Arda Güler İspanya'da gündem oldu. Maça sonu açıklamalarda bulunan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'in performansını övse de İspanyol basını İtalyan çalıştırıcının tam tersi fikirde. İşte İspanya'yı ikiye bölen Arda Güler tartışması...

HABER MERKEZİ27 Şubat 2025 Perşembe 09:59 - Güncelleme:
Ancelotti övdü İspanyol basını beğenmedi! Arda Güler'in performansı gündem oldu
ABONE OL

Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Real Sociedad'a konuk oldu. Müsabakayı 1-0 kazanan Real Madrid, final için büyük avantaj yakaladı. Arda Güler de maça ilk 11'de başladı.

84 dakika oyunda kalan Arda Güler 42 kez topla buluştu. Attığı 26 pasın 21'inde isabet sağlayan milli futbolcu, 1 şut çekti ve rakip ceza sahasında 1 kez topla buluştu. 8 kez ikili mücadeleye giren Güler, bunların 5'ini kazandı.

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Öte yandan Carlo Ancelotti maç sonrası yaptığı açıklamada Arda Güler'in performansından memnun olduğunu dile getirdi.

"Arda pozisyonunda çok iyi çalıştı" diyen Ancelotti, milli futbolcunun işin defansif tarafında takıma çok yardımcı olduğunu belirterek "Ve biz de bundan memnun olmalıyız çünkü çok çekişmeli ve mücadeleci bir maçtı." şeklinde konuştu.

İSPANYOLLAR BEĞENMEDİ

Ancelotti'nin aksine İspanyol yorumcular ise Arda Güler'in performansından memnun kalmadı.

Alvaro Benito, Arda Güler'in maçta fark edilmediğini çünkü Real Madrid'in oyun sisteminin milli futbolcuya uymadığını aktardı.

Tomas Roncero ise Arda Güler hariç Real Madrid'in son derece odak oynadığını ve kupayı önemsediğini belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.