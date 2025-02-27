Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Real Sociedad'a konuk oldu. Müsabakayı 1-0 kazanan Real Madrid, final için büyük avantaj yakaladı. Arda Güler de maça ilk 11'de başladı.

84 dakika oyunda kalan Arda Güler 42 kez topla buluştu. Attığı 26 pasın 21'inde isabet sağlayan milli futbolcu, 1 şut çekti ve rakip ceza sahasında 1 kez topla buluştu. 8 kez ikili mücadeleye giren Güler, bunların 5'ini kazandı.

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Öte yandan Carlo Ancelotti maç sonrası yaptığı açıklamada Arda Güler'in performansından memnun olduğunu dile getirdi.

"Arda pozisyonunda çok iyi çalıştı" diyen Ancelotti, milli futbolcunun işin defansif tarafında takıma çok yardımcı olduğunu belirterek "Ve biz de bundan memnun olmalıyız çünkü çok çekişmeli ve mücadeleci bir maçtı." şeklinde konuştu.

İSPANYOLLAR BEĞENMEDİ

Ancelotti'nin aksine İspanyol yorumcular ise Arda Güler'in performansından memnun kalmadı.

Alvaro Benito, Arda Güler'in maçta fark edilmediğini çünkü Real Madrid'in oyun sisteminin milli futbolcuya uymadığını aktardı.

Tomas Roncero ise Arda Güler hariç Real Madrid'in son derece odak oynadığını ve kupayı önemsediğini belirtti.