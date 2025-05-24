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Spor

Ancelotti, Real Madrid'e galibiyetle veda etti

İspanya Ligi'nde son hafta maçında Real Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Bernabeu Stadı'nda oynanan maçı Real Madrid 2-0 kazandı.

Haber Merkezi24 Mayıs 2025 Cumartesi 19:45 - Güncelleme:
Ancelotti, Real Madrid'e galibiyetle veda etti
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İspanya Ligi'nde son hafta maçında Real Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Bernabeu Stadı'nda oynanan maçı Real Madrid 2-0 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 38 ve 83. dakikada Kaylian Mbappe kaydetti.

26 yaşındaki Fransız yıldız Mbappe, 34 lig maçında 31 gol kaydederek sezonu noktaladı.

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'da maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika göeev yaptı. Arda Güler, 28 lig maçında 3 gol ve 4 asist kaydetti.

MODRIC VE ANCELOTTI SON MAÇINA ÇIKTI

39 yaşındaki Luka Modric, Bernabeu'da son maçına çıktı. Real Madrid'in eski yıldızlarından Toni Kroos, Modric'in veda anlarında eski takım arkadaşının yanında oldu.

Luka Modrid, La Liga'daki son sezonunu 35 maç, 2 gol ve 6 asistle tamamladı.

Öte yandan takımdan ayrılacağı daha önce açıklanan Carlo Ancelotti, Real Madrid'de görevini bu maçla birlikte noktaladı.

Real Madrid son maçını kazanarak, 84 puanla ligi ikinci sırada tamamladı. Real Sociedad, 46 puanla 11. sırada kaldı.

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