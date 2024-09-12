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  • Ancelotti'den Arda Güler kararı! Bu hafta ilk 11 başlayacak mı?
Spor

Ancelotti'den Arda Güler kararı! Bu hafta ilk 11 başlayacak mı?

İspanya LaLiga'da Real Sociedad'la karşılaşacak Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin ilk 11 kararını bugün vereceği, orta sahada Arda Güler'in forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

12 Eylül 2024 Perşembe 23:04 - Güncelleme:
Ancelotti'den Arda Güler kararı! Bu hafta ilk 11 başlayacak mı?
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Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından ligler bu hafta sonu oynanacak maçlarla devam edecek. İspanya LaLiga'da Real Madrid, 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Real Sociedad'la karşılaşacak.

Ligde 4 maç sonunda 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Real Madrid, bir maçta daha puan kaybetmek istemiyor. Carlo Ancelotti'nin ekibinde orta sahada birçok ismin sakatlığı bulunuyor.

Real Madrid'de Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos ve Jude Bellingham sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giymeme ihtimali bulunuyor.

İLK 11'DE BAŞLAYACAK

İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde Real Madrid'in bugünkü antrenmanın ardından Carlo Ancelotti'nin ilk 11'le ilgili kararını vereceği belirtildi.

Haberde Tchouameni ve Bellingham'ın maç kadrosuna alınabileceği ancak bu isimlerin yokluğunda orta saha 3'lüsünün Federico Valverde, Luka Modric ve Arda Güler'den oluşabileceği ifade edildi.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 4 maçta süre aldı.

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