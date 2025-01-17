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Spor

Ancelotti'den Arda Güler ve Endrick'e övgüler

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 5-2 kazandıkları Celta Vigo maçında gösterdikleri performansla takdir toplayan Arda Güler ve Endrick için övgülerde bulundu.

Haber Merkezi17 Ocak 2025 Cuma 09:53 - Güncelleme:
Ancelotti'den Arda Güler ve Endrick'e övgüler
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Kral Kupası'nda 5-2 kazandıkları Celta Vigo maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ancelotti, "Bu maçta savunmada daha iyiydik. Yediğimiz iki gol de bireysel hatalardandı." ifadelerini kullandı.

Taraftarların kendisini ıslıklamasını değerlendiren İtalyan teknik adam, "Barcelona karşısında aldığımız yenilginin ardından taraftarlarımız bizi uyandırdı. Bu, kabul edilebilir bir durum." sözlerini sarf etti.

ENDRICK VE ARDA CEVABI

Real Madrid'in, Celta Vigo ile oynadığı ve uzatmalar sonucunda 5-2 kazandığı maça Endrick ile birlikte milli futbolcu Arda Güler damga vurdu. Endrick, iki gol attı. Brezilyalı yıldızın gollerinde ise asistler Arda Güler'den geldi.

Ancelotti, maçın ardından iki futbolcunun performansı için gelen soruya, "Endrick kalitesini gösterdi, şutu olağanüstüydü. Arda Güler de oyuna girdi ve karakterini gösterdi." yanıtını verdi.

ARDA GÜLER'İN İSTATİSTİKLERİ

Real Madrid'in Celta Vigo ile oynadığı maçta 70'te oyuna giren Arda Güler, oynadığı 50 dakikaya 2 asist sığdırdı. Milli futbolcunun 77. dakikada attığı gol ise ofsayt nedeniyle iptal oldu. Arda'nın Celta Vigo karşısındaki istatistikleri şu şekilde:

-50 dakika

-2 asist

-Yüzde 90 pas isabeti

-3 anahtar pas

-3/3 uzun top

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