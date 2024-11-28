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  • Ancelotti'den Arda Güler'e olay hareket! Sözleri bizzat yayına yansıdı
Spor

Ancelotti'den Arda Güler'e olay hareket! Sözleri bizzat yayına yansıdı

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, Liverpool'a konuk oldu. Kırmızılar, karşılaşmayı 2-0 kazanırken, maç esnasında Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığı hareket çok konuşuldu.

28 Kasım 2024 Perşembe 08:53 - Güncelleme:
Ancelotti'den Arda Güler'e olay hareket! Sözleri bizzat yayına yansıdı
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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Anfield'da Liverpool'un konuğu oldu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Liverpool, Real Madrid'i 2 golle geçti.

Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Mac Allister ve 76. dakikada Gakpo kaydetti. Real Madrid'de Kylian Mbappe, Liverpool'da ise Mohamed Salah penaltıyı gole çeviremedi.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, Liverpool karşısında forma şansı buldu. Arda Güler böylece kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı.

Sağ kanatta görev alan Arda Güler zaman zaman da ceza sahası içine girerek golü kovaladı.

19 yaşındaki futbolcunun bir pozisyonda çektiği isabetsiz şut sonrası Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti oldukça sinirlendi.

Ancelotti'nin Arda Güler'e iki elini yana açarak tepki gösterdiği görüldü. İtalyan çalıştırıcının bu sırada "Arda" diye bağırması yayına yansıdı.

Arda Güler, 56. dakikada yerini Lucaz Vazquez'e bıraktı. Vazquez oyuna girdikten kısa bir süre sonra takımına penaltı kazandırdı ancak Mbappe bu penaltıyı gole çeviremedi.

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