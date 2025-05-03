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Spor

Ancelotti'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! ''Real Madrid için çok önemli bir oyuncu olacak''

Celta Vigo maçı öncesinde basının karşısına çıkan Carlo Ancelotti, geleceğiyle ilgili sorulara kapıyı kapatırken, Arda Güler hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İtalyan teknik adam, genç yıldızın Real Madrid'in geleceğinde kilit rol oynayacağını vurguladı.

Haber Merkezi3 Mayıs 2025 Cumartesi 14:32 - Güncelleme:
Ancelotti'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! ''Real Madrid için çok önemli bir oyuncu olacak''
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Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'da bu hafta sonu oynanacak Celta Vigo maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında gündeme damga vurdu. Brezilya Milli Takımı ile adı anılan ve sezon sonu ayrılığı beklenen Ancelotti, kendi geleceğine dair soruları yanıtlarken net bir çizgi çizdi. Ancak Arda Güler hakkında söyledikleri, toplantıya damgasını vurdu.

"ARDA REAL MADRİD'İN GELECEĞİ"

İtalyan çalıştırıcı, "Arda çok iyi bir ilerleme kaydetti. Gelecekte Real Madrid için çok, çok önemli bir oyuncu olacak. Oyununda istikrar sağladı ve iç orta saha pozisyonunda harika işler çıkarıyor. Aynı zamanda kanatta da oynayabiliyor. Bu kalitede çok fazla oyuncu yok," diyerek genç yeteneğe övgüler yağdırdı.

İspanyol basınında çıkan habere göre de, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in yarınki Celta Vigo maçında ilk 11'de sahaya çıkma ihtimali oldukça yüksek. Teknik heyet, son haftalardaki form grafiğiyle dikkat çeken milli oyuncuya önemli bir rol vermeye hazırlanıyor. Özellikle orta sahadaki eksikler ve daralan rotasyon, Arda'nın sorumluluk almasını daha da olası kılıyor.

"25 MAYIS'TA KONUŞACAĞIM"

Ancelotti ise geleceğiyle ilgili sorular karşısında oldukça temkinliydi: "Geleceğim hakkında 25 Mayıs'ta konuşacağım, daha önce değil," diyerek Brezilya iddialarını geçiştirdi. Kulüpteki geleceği hakkında çıkan haberlerin rahatsız edici olmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Raporların çoğu doğru değil. Kulüple aramda her zaman saygı çerçevesinde bir ilişki oldu" dedi.

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