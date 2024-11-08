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Spor

Ancelotti: Amacımız süre dağıtmak değil durumu düzeltmek

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'da oynayacakları Osasuna maçı öncesi konuştu. Arda Güler ve Endrick'in süre alıp almayacağı ile ilgili yorumda bulunan İtalyan teknik adam, 'Genç, iyi ve yetenekli oyuncular. Ama şimdilik amacımız durumu düzeltmek, süre dağıtmak değil.' sözlerini sarf etti.

8 Kasım 2024 Cuma 15:03 - Güncelleme:
Ancelotti: Amacımız süre dağıtmak değil durumu düzeltmek
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Osasuna ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son dönemdeki kötü gidişatlarına değinen İtalyan teknik adam, "Konuştuk ve durumu analiz ettik. Çözüme sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Şimdi bunu sahada göstereceğiz." dedi.

Ancelotti, Osasuna maçıyla ilgili ayrıca, "Bu maçta en iyi formumuza geri dönme fırsatımız var." dedi.

"YARDIMCI OLMALARI İÇİN KULLANABİLİRİZ"

Endrick'in fazla süre alamamasıyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Endrick oynamaya hazır. Durumunda değişen bir şey yok, iyi antrenman yapıyor. Aynı durum Arda Güler için de geçerli. Genç, iyi ve yetenekli oyuncular. Ama şimdilik amacımız durumu düzeltmek, süre dağıtmak değil" sözlerini sarf etti. Ancelotti, bu sözlerine rağmen Endrick ve Arda Güler için, "İki oyuncuyu da bize yardımcı olmaları için kullanabiliriz" diye konuştu.

Real Madrid, La Liga'nın 13. haftasında sahasında Osasuna'yı ağırlayacak. İki takım arasındaki cumartesi günü oynanacak mücadee TSİ 16.00'da başlayacak.

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