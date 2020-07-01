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Spor

Ancelotti'den büyük gaf! Futbolcusu Luke Garbutt'u tanımadı

Everton Menajeri Carlo Ancelotti düzenlediği basın toplantısında, 11 yıldır Everton'ın futbolcusu olan ancak kariyerinin çoğunda başka takımlarda kiralık olarak forma giyen Luke Garbutt'la ilgili bir soruya beklenmedik bir yanıt verdi.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:33 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:33
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Premier Lig ekiplerinden Everton’ı çalıştıran Carlo Ancelotti, büyük bir gafa imza attı. Düzenlenen basın toplantısında, sözleşmesi sona eren Luke Garbutt hakkındaki düşüncesi sorulan İtalyan antrenör, futbolcusunu tanımadı.

Bir gazetecinin, “11 yıldır takımda bulunan Luke Garbutt’un ayrılığı hakkında bir şey söylemek ister misiniz?” şeklindeki sorusuna şaşkın bakışlarla karşılık veren Ancelotti, “O kim? Bu soru benim için sürpriz oldu. Kim olduğunu bilmiyorum” dedi. 

Garbutt da, Ancelotti’nin kendisini tanımadığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımının altına, “Diğer oyuncular, menajerin ve kulübün kendilerine saygısızlık ettiğini düşünebilirler. Bu onun suçu değil, tamamen kulübün suçu...” yazdı.

Everton akademisinden yetişmiş olan Garbutt, 11 yıllık Everton kariyerinde sadece 12 resmi maça çıktı. Kariyerinin çoğunu kiralık geçiren 27 yaşındaki sol bek, Cheltenham Town, Colchester United, Wigan, Fulham, Oxford United, Ipswich Town gibi takımlara kiralık gönderildi.

Sözleşmesi biten Garbutt, kulüpten yeni sözleşme teklifi gelmeyince serbest kaldı.

Goal.com

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