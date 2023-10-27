İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2023 Cuma / 13 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2335
  • EURO
    29,8526
  • ALTIN
    1816.39
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ancelotti'den El Clasico öncesi açıklamalar
Spor

Ancelotti'den El Clasico öncesi açıklamalar

Yarın oynanacak olan Barcelona-Real Madrid maçı öncesi Madrid ekibinde teknik direktör Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Arda Güler gibi genç oyuncuların kadrolarında olduğunu söyledi.

27 Ekim 2023 Cuma 18:15 - Güncelleme:
Ancelotti'den El Clasico öncesi açıklamalar
ABONE OL

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, hafta sonu oynanacak Barcelona derbisi öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"EL CLASICO'DA OYNAYACAK"

Hafif sakatlık yaşayan Jude Bellingham'ın maçta oynayacağını açıklayan Ancelotti, "Barcelona maçında oynayacak çünkü kendini iyi hissediyor, iyileşti. Doktorlarımız ona zorluk çıkaran şeyleri ortadan kaldırdı. Jude'a Clasico'nun ne anlama geldiğini anlatmama gerek yok. Herkes gibi o da bu maçın anlamını biliyor." dedi.

"BİZDE DE ARDA GÜLER VAR"

Barcelona'nın kadrosundaki genç oyuncular Lamine Yamal ve Fermin'e dikkat çeken Ancelotti, "Barcelona'daki tüm gençleri seviyorum. Fermin ve Lamal gerçekten çok iyi maçlar çıkardı. Bizim de Arda Güler, Vini Jr., Bellingham gibi geleceği parlak gençlerimiz var." ifadelerini kullandı.

PEREZ'İN MAÇA GİTMEME KARARI

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in maç için Barcelona deplasmanına gitmeme kararını değerlendiren Ancelotti, "Başkanın maça gelip gelmeyeceğini bilmiyorum ama gelmezse de kulübün iyiliği içindir. Çünkü o, yaptığı her hamlede Real Madrid'in iyiliğini düşünen bir başkan." dedi.

"ÇOK MOTİVEYİZ"

Takımın Clasico için motive olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "El Clasico maçları her zaman önemli, özel ve denk maçlardır. Bu sezonun ilk Clasico'su olacak ve maç için fazlasıyla motiveyiz. Ancak bu sezon daha birçok kez karşılaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Barcelona-Real Madrid maçı, 28 Ekim Ekim Cumartesi günü TSİ 17:15'te oynanacak. Maç öncesi Real Madrid 25 puanla liderliğini sürdürürken, Barcelona 24 puanla 3. sırada yer alıyor.

  • el clasico
  • carlo ancelotti
  • arda güler
  • barcelona-real madrid

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.