Ancelotti'den El Clasico öncesi açıklamalar

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, hafta sonu oynanacak Barcelona derbisi öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"EL CLASICO'DA OYNAYACAK"

Hafif sakatlık yaşayan Jude Bellingham'ın maçta oynayacağını açıklayan Ancelotti, "Barcelona maçında oynayacak çünkü kendini iyi hissediyor, iyileşti. Doktorlarımız ona zorluk çıkaran şeyleri ortadan kaldırdı. Jude'a Clasico'nun ne anlama geldiğini anlatmama gerek yok. Herkes gibi o da bu maçın anlamını biliyor." dedi.

"BİZDE DE ARDA GÜLER VAR"

Barcelona'nın kadrosundaki genç oyuncular Lamine Yamal ve Fermin'e dikkat çeken Ancelotti, "Barcelona'daki tüm gençleri seviyorum. Fermin ve Lamal gerçekten çok iyi maçlar çıkardı. Bizim de Arda Güler, Vini Jr., Bellingham gibi geleceği parlak gençlerimiz var." ifadelerini kullandı.

PEREZ'İN MAÇA GİTMEME KARARI

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in maç için Barcelona deplasmanına gitmeme kararını değerlendiren Ancelotti, "Başkanın maça gelip gelmeyeceğini bilmiyorum ama gelmezse de kulübün iyiliği içindir. Çünkü o, yaptığı her hamlede Real Madrid'in iyiliğini düşünen bir başkan." dedi.

"ÇOK MOTİVEYİZ"

Takımın Clasico için motive olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "El Clasico maçları her zaman önemli, özel ve denk maçlardır. Bu sezonun ilk Clasico'su olacak ve maç için fazlasıyla motiveyiz. Ancak bu sezon daha birçok kez karşılaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Barcelona-Real Madrid maçı, 28 Ekim Ekim Cumartesi günü TSİ 17:15'te oynanacak. Maç öncesi Real Madrid 25 puanla liderliğini sürdürürken, Barcelona 24 puanla 3. sırada yer alıyor.