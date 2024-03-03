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Spor

Ancelotti'den hakem tepkisi!

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, dün akşam La Liga'da oynanan Valencia maçı sonrası hakem Jesus Gil Manzano'ya tepki gösterdi.

3 Mart 2024 Pazar 08:58 - Güncelleme:
Ancelotti'den hakem tepkisi!
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 2-2 biten Valencia maçının son anlarında hakem Jesus Gil Manzano'nun verdiği karar hakkında konuştu.

Daha önce hiç görmediği bir durum olduğunu söyleyen Ancelotti, "Ne diyebilirim ki... Söylenecek pek bir şey yok. Eşi benzeri görülmemiş bir şey oldu. Kornerden sonra topa sahip olduk ve bence Valencia topa sahip olduğunda maçın bitmesi gerekiyordu. Sonra Bellingham'ın kırmızı kartı bizi rahatsız etti çünkü hakaret etmedi. Bellingham hakeme golün doğru olduğunu söyledi ve ona uygunsuz kelimelerle hitap etmedi. Hakemin maçla ilgili raporunu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

RESMİ SİTEDEN TEPKİ!

Real Madrid'den maç için yapılan açıklamada ise, "Hakem Gil Manzano, eşi benzeri görülmemiş bir kararla Valencia'ya karşı galibiyetin önüne geçti." ifadeleri kullanıldı.

"UTANÇ VERİCİ!"

Real Madrid'in Fransız yıldızı Aurelien Tchouameni maç sonunda yaşanan pozisyon için, "Utanç verici" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Maçın son saniyelerinde Valencia - Real Madrid maçında saha karıştı!

Maçın 90+9. dakikasında Brahim Diaz ortayı yaptı, top havadayken hakem Jesus Gil Manzano maçı bitirdi, futbolcular düdüğü duymadı. Bu sırada Bellingham kafa vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı.

JUDE BELLINGHAM'A KIRMIZI KART

Real Madridli oyuncular, hakem Manzano'ya çok büyük tepki gösterdi. Yoğun tepki üzerine Real Madrid oyuncusu Jude Bellingham kırmızı kart gördü.

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