Ancelotti'den Sara'ya övgü

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fransa ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, Fransa ile ABD'de oynanan hazırlık maçında taraftarların Neymar tezahüratı için, "Şimdi burada olup oynayan, her şeylerini ortaya koyan, kendilerini gösteren, sıkı çalışan oyuncular hakkında konuşmalıyız. Ben durumdan memnunum ve şimdi Hırvatistan ile oynayacağımız bir sonraki maça hazırlanacağız." dedi.

Dünya Kupası kadrosu için mesaj veren Ancelotti, "Daha fazla kesinlik var ve bu maçta, ilk kez oynayan yeni oyuncuların gelişimi çok iyiydi. Leo Pereira çok iyi, çok olumlu bir gelişme gösterdi, Igor Thiago çok iyiydi, Danilo da aynı şekilde. Gabriel Sara ve Ibanez, rollerini gerçekleştirdi. Bu maçtan sonra nihai kadroyu seçme konusunda daha fazla eminim ama benim için kolay olmayacak." diye konuştu.

Brezilya, bir sonraki hazırlık maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.

Brezilya Milli Takımı'na ilk kez seçilen Galatasaraylı Gabriel Sara, Fransa maçının 84. dakikasında oyuna dahil olmuştu.