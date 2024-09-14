İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2024 Cumartesi / 11 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9008
  • EURO
    37,6352
  • ALTIN
    2809.65
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ancelotti'nin Arda Güler kararı! İlk 11'de şans verecek mi?
Spor

Ancelotti'nin Arda Güler kararı! İlk 11'de şans verecek mi?

La Liga'da oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet ve 2 beraberlik ile dönen Real Madrid'de Real Sociedad maçı ilk 11'i netleşiyor. Zorlu deplasmanda genç yıldız Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak konusu. İspanyol basını, milli yıldızın ilk 11'de olacağını aktardı. İşte detaylar...

14 Eylül 2024 Cumartesi 14:28 - Güncelleme:
Ancelotti'nin Arda Güler kararı! İlk 11'de şans verecek mi?
ABONE OL

Real Madrid, La Liga'nın 5. haftasında Real Sociedad ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 14 Eylül Cumartesi saat 22.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde Arda Güler'in maça ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak konusu.

Ancelotti geçtiğimiz gün Arda Güler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kesinlikle daha fazla süre alacak. İlk 11'de sürekli başlaması zor ancak takımdaki herkes için bu durum geçerli." ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan hoca ayrıca, "Arda orta sahada oynayabilir. Bunu çalışmamız lazım çünkü daha önce hiç denemedik" demişti.

Marca'da yer alan habere göre Ancelotti, Arda Güler'e Real Sociedad karşısında ilk 11'de şans verecek.

Haberde yer alan dizilişe göre Arda Güler, 3'lü orta sahanın solunda görev yapacak.

Arda Güler'in orta sahadaki partnerleri ise Modric ve Valverde olacak.

Real Madrid'in hücum hattında ise Vinicius, Mbappe ve Rodrygo forma giyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.