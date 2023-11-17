Temmuz ayında 20+10 milyon euroya Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklar sebebiyle neredeyse sezonun ilk yarısını kapadı. 1 dakika bile süre alamayan 18 yaşındaki yetenek, sadece 2 maçta kulübede oturdu. Milli futbolcunun yaşadıkları, 1999'da 20 milyon dolara F.Bahçe'den Real'e giden Elvir Baljic'e benzetildi. Fransız basınından Lejournaldureal'de yapılan analizde şu şekilde bir analiz yapıldı.

ANCELOTTİ'NİN ÖNLEMİ YETMEDİ

"Bu yaz Fenerbahçe'den gelen Türk dahi, büyük beklentiler uyandırdı. Resmi müsabakaların üstünden çok uzun süre geçti ama ne yazık ki oynayamadı. Braga maçına çıkması düşünülürken neyse ki Ancelotti temkinli davrandı. Ancak bu önlem de yetmedi. Sağ kuadriseps yırtığı teşhisi konuldu. Yaz aylarında yaşadığı ve 59 gün sahalardan uzak kalmasına neden olan iç menisküsteki lezyona ek olarak sakatlık çıktı. Sonra kas yaralanması 33 gün kullanılamaz hale getirdi.

ORADA FİZİK DEĞİL TEKNİK ÖNDE

Real'de kıyasla daha zor eğitim var. Türkiye'de şampiyonluk fizikten daha çok tekniğe odaklı. Arda'nın yaşadığı tempo değişikliği şaşırtıcı değil. Elvir Baljic'in hayaleti belirmeye başladı. Onunla pek çok benzerliği var. İkisi de sol ayaklı, aynı bölgelerde oynuyor ve Fenerbahçe'den Real'e geldiler. Paralar da birbirine yakın. Elvir Baljic, sol dizindeki çapraz bağın kopması nedeniy