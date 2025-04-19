İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2025 Cumartesi / 21 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2552
  • EURO
    43,8333
  • ALTIN
    4076.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ancelotti'yi kızdıran soru! ''Bunu seninle konuşmam''
Spor

Ancelotti'yi kızdıran soru! ''Bunu seninle konuşmam''

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Bilbao maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik 'Geleceğinizi neden sezon sonunda konuşalım diyorsunuz?' sorusuna tepki gösteren Ancelotti, 'Kulüple konuşacağım, seninle değil.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi19 Nisan 2025 Cumartesi 15:10 - Güncelleme:
Ancelotti'yi kızdıran soru! ''Bunu seninle konuşmam''
ABONE OL

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e elenmesinin ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'nin göreve devam etmeyeceği konuşulurken, İtalyan isimden açıklama geldi .

Athletic Bilbao maçı öncesi basın toplantısında konuşan Carlo Ancelotti "Real Madrid son 10 yılda 30 kupa kazandı ve hala sorgulanıyoruz! İnanamıyorum!" dedi.

Durumu hakkında açıklama yapan Ancelotti "Başkan Florentino Perez bana her zamankinden daha fazla destek ve sevgi gösteriyor. Sezon sonunda geleceği değerlendireceğiz. Şu anda hâlâ şampiyonluk için yarışıyoruz. Şu an geleceğimi konuşmayacağım. Transfer için kulübe baskı yapmadığım için de pişman değilim. Kulüpte bir çatışma durumu yok, söylenenler yalan." ifadelerini kullandı.

ANCELOTTI'Yİ KIZDIRAN SORU

Basın toplantısında bir gazetecinin "Geleceğinizi neden sezon sonunda konuşalım diyorsunuz?" sorusuna tepki gösteren Ancelotti "Çünkü şu anda geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum. Kulüple konuşacağım, seninle değil." ifadelerini kullandı.

Futbolcular hakkında konuşan 65 yaşındaki teknik adam "Oyunculardan memnun muyum? Yapmak istediğim tek şey tüm bu oyunculara teşekkür etmek. Onlarla gerçekten harika vakit geçirdim ve geçirmeye devam ediyorum. Bu oyuncular bana 4 yılda 2 Şampiyonlar Ligi kazanma şansı verdi. Şampiyonlar Ligi tek önemli şey mi? Bu turnuvanın bu kulübün tarihindeki en önemli turnuva olduğu doğru. Ama diğer kupalar ve turnuvalar da önemsiz değil!" açıklamasını yaptı.

Real Madrid'de hakkındaki ayrılık iddiası gündeme gelen mevcut teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

KUPA CANAVARI

Carlo Ancelotti, Real Madrid'de teknik direktör olarak 2013-2015 ve 2021-günümüz olmak üzere iki dönemde görev yaptı. Bu süre zarfında kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü oldu ve toplamda 15 kupa kazandı.

Ancelotti'nin Real Madrid'de kazandığı 15 kupa:

3 UEFA Şampiyonlar Ligi (2014, 2022, 2024)

2 La Liga Şampiyonluğu (2017, 2023)

2 Copa del Rey (2014, 2023)

2 İspanya Süper Kupa (2013, 2023)

3 UEFA Süper Kupa (2014, 2022, 2024)

2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası (2014, 2023)

1 FIFA Kıtalararası Kupa (2024)

Bu başarılarıyla, Ancelotti, kulüp tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörü unvanını elde etti ve Miguel Munoz'un 14 kupa ile sahip olduğu rekoru geride bıraktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.