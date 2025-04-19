Ancelotti'yi kızdıran soru! ''Bunu seninle konuşmam''

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e elenmesinin ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'nin göreve devam etmeyeceği konuşulurken, İtalyan isimden açıklama geldi .

Athletic Bilbao maçı öncesi basın toplantısında konuşan Carlo Ancelotti "Real Madrid son 10 yılda 30 kupa kazandı ve hala sorgulanıyoruz! İnanamıyorum!" dedi.

Durumu hakkında açıklama yapan Ancelotti "Başkan Florentino Perez bana her zamankinden daha fazla destek ve sevgi gösteriyor. Sezon sonunda geleceği değerlendireceğiz. Şu anda hâlâ şampiyonluk için yarışıyoruz. Şu an geleceğimi konuşmayacağım. Transfer için kulübe baskı yapmadığım için de pişman değilim. Kulüpte bir çatışma durumu yok, söylenenler yalan." ifadelerini kullandı.

ANCELOTTI'Yİ KIZDIRAN SORU

Basın toplantısında bir gazetecinin "Geleceğinizi neden sezon sonunda konuşalım diyorsunuz?" sorusuna tepki gösteren Ancelotti "Çünkü şu anda geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum. Kulüple konuşacağım, seninle değil." ifadelerini kullandı.

Futbolcular hakkında konuşan 65 yaşındaki teknik adam "Oyunculardan memnun muyum? Yapmak istediğim tek şey tüm bu oyunculara teşekkür etmek. Onlarla gerçekten harika vakit geçirdim ve geçirmeye devam ediyorum. Bu oyuncular bana 4 yılda 2 Şampiyonlar Ligi kazanma şansı verdi. Şampiyonlar Ligi tek önemli şey mi? Bu turnuvanın bu kulübün tarihindeki en önemli turnuva olduğu doğru. Ama diğer kupalar ve turnuvalar da önemsiz değil!" açıklamasını yaptı.

Real Madrid'de hakkındaki ayrılık iddiası gündeme gelen mevcut teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

KUPA CANAVARI

Carlo Ancelotti, Real Madrid'de teknik direktör olarak 2013-2015 ve 2021-günümüz olmak üzere iki dönemde görev yaptı. Bu süre zarfında kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü oldu ve toplamda 15 kupa kazandı.

Ancelotti'nin Real Madrid'de kazandığı 15 kupa:

3 UEFA Şampiyonlar Ligi (2014, 2022, 2024)

2 La Liga Şampiyonluğu (2017, 2023)

2 Copa del Rey (2014, 2023)

2 İspanya Süper Kupa (2013, 2023)

3 UEFA Süper Kupa (2014, 2022, 2024)

2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası (2014, 2023)

1 FIFA Kıtalararası Kupa (2024)

Bu başarılarıyla, Ancelotti, kulüp tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörü unvanını elde etti ve Miguel Munoz'un 14 kupa ile sahip olduğu rekoru geride bıraktı.