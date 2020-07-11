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Spor

Andaç Güleryüz Balıkesirspor'a transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Andaç Güleryüz ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

IHA11 Temmuz 2020 Cumartesi 13:40 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 13:40
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Son olarak Almanya 4. Lig takımlarından Berliner AK 07 forması giyen Andaç Güleryüz, 4 maçta görev alırken, bir kez fileleri sarstı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, daha önce Süper Lig’de de önemli kulüplerde oynamış 1993 doğumlu forvet oyuncusu Andaç Güleryüz’ü bir yıllık mukavele ile renklerimize bağladık. Andaç Güleryüz’e Balıkesirspor forması altında başarılar dileriz" denildi.

31 Temmuz 1993 Berlin doğumlu olan Andaç Güleryüz, önceki sezonlarda Woflsburg, Eskişehirspor, Boluspor, Denizlispor, Niğde Belediyespor ve Adanaspor formalarını giydi. Andaç, 2019-2020 sezonunda ise Berliner AK 07 formasını giydi.

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