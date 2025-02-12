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Spor

Anderlecht, Fenerbahçe maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'ye konuk olacak Anderlecht maçın hazırlıklarını Ülker Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 20:49 - Güncelleme:
Anderlecht, Fenerbahçe maçına hazır
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Belçika temsilcisi Anderlecht, hazırlıklarını tamamladı.

Ülker Stadı'ndaki antrenman teknik direktör David Hubert yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk 15 dakikası basına açık yapılan çalışma, ısınma koşularıyla başladı.

Üç gruba ayrılan futbolcular, pas organizasyonunun ardından istasyon ve dripling idmanı yaptı.

Belçika ekibi, antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durdu.

Fenerbahçe-Anderlecht müsabakası yarın saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak.

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