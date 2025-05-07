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Spor

Anderson Talisca: Adil bir teknik direktör gelirse milli takıma çağırılırım

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. Milli takıma çağrılma durumunun adil bir teknik direktörün olması ile mümkün olabileceğini dile getirdi.

HABER MERKEZİ7 Mayıs 2025 Çarşamba 11:53 - Güncelleme:
Anderson Talisca: Adil bir teknik direktör gelirse milli takıma çağırılırım
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, ülkesinin basınına açıklamalar yaptı.

Milli takım hakkında konuşan Talisca, "Milli takımı devralan teknik direktörün istediğini yapma yetkisine sahip olması gerektiğini düşünüyorum.

Bugün futbolu izleyenler ve futbol oynayanlar olarak, milli takımı devralan teknik direktörlerin kendi söz hakkına sahip olmadığını görebiliyoruz. Belki teknik direktör başka bir şey istiyor ancak yapamıyor. Brezilya Milli Takımı'nın yeni hocasının belli bir güce sahip, çok büyük bir isim olması gerektiğini düşünüyorum.

"ÇAĞRILACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Milli takım ve geleceğim için çok fazla hayalim var. Bunu sürekli aklımda bulunduruyorum. Brezilya Milli Takımı önemli bir eşikten geçiyor. Milli takım için adil bir teknik direktör bulunduğunda her şeyin yoluna gireceğini, çağırılacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe ve Al Nassr formalarını terleten Anderson Talisca, çıktığı 38 maçta 20 gol attı ve 1 asist yaptı.

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