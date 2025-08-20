İSTANBUL 28°C / 18°C
20 Ağustos 2025 Çarşamba
  Anderson Talisca ayrılık iddialarına kapıyı kapattı! ''Sadece Fenerbahçe'ye odaklandım''
Spor

Anderson Talisca ayrılık iddialarına kapıyı kapattı! ''Sadece Fenerbahçe'ye odaklandım''

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ülkesine döneceği yönünde çıkan haberler hakkında konuştu. Transfer iddialarını reddeden başarılı oyuncu Talisca 'Fenerbahçe ile kontratım var. Şu an sadece Fenerbahçe'ye odaklandım.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Ağustos 2025 Çarşamba 11:06 - Güncelleme:
Anderson Talisca ayrılık iddialarına kapıyı kapattı! ''Sadece Fenerbahçe'ye odaklandım''
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca için ülkesi Brezilya'ya döneceği iddia ediliyordu.

Süper Lig'de oynanan Göztepe maçında kaçırdığı penaltının ardından sarı-lacivertli taraftarın tepkisini çeken Anderson Talisca, transfer durumu hakkında Brezilya basınından TNT Sports'a açıklamalar yaptı.

Brezilya basınında sıkça Corinthians ve Gremio ile anılan 31 yaşındaki oyuncu, ülkesine dönüş ihtimalini reddetti.

SADECE FENERBAHÇE'YE ODAKLANDIM

Anderson Talisca, transfer iddialarını şu sözlerle reddetti: "Şu anda Brezilya'ya dönmeyi düşünmüyorum. Anı yaşıyorum ve Fenerbahçe ile kontratım var. Şu an sadece Fenerbahçe'ye odaklandım."

Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'nin Benfica eşleşmesi hakkında "Tek hedefim Şampiyonlar Ligi." açıklamasında bulundu.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 25 maçta 13 gol atan Talisca, takımın en önemli hücum kozlarından biri olmuştu.

