Anderson Talisca: Beşiktaş taraftarı dünyanın en iyisi

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, siyah beyazlı kulüp ile ilgili flaş bir itiraf yaptı.

Anderson Talisca katıldığı bir yayında yaptığı açıklamada, "Stadyum içindeki etkileşim ve gürültü açısından dünyanın en güçlü taraftarı Beşiktaş taraftarıdır." dedi.

Brezilyalı oyuncu ayrıca, "2018'de Timo Werner gürültüye dayanamayıp stadyumdan ayrılmak istemişti." ifadelerini kullandı.

2016 ile 2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Talisca, 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı, Arabistan ekibinde 81 maça çıktı, 63 gol ve 10 asist yaptı.