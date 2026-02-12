Gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Anderson Talisca'nın geleceği büyük bir merak konusu halindeydi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sambacı yıldızı; Bahia, Corinthians, Fluminense ve Gremio gibi birçok Brezilya ekibi kadrolarına katmak için yarışıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde bu belirsizlik Fenerbahçe lehine sonlandı. Sarı-lacivertli kulüp ile 2 yıllık mukavele imzalayan Talisca, kararını Türkiye'de kalmaktan yana kullandı.

TRANSFERLER FUTBOLUN PARÇASI

32 yaşındaki on numara orijinli futbolcu, Fenerbahçe'yi tercih etmesinin nedenlerini Brezilya basınına anlattı. Ge.globo'ya konuşan yıldız oyuncu, özellikle sarı-lacivertli taraftarların gösterdiği sevginin büyük bir etken olduğunu söyledi. Talisca özetle şu ifadeleri kullandı: "Oyuncu izleme ve transferler futbolun bir parçası. Bu sefer Brezilya'daki bazı kulüplerle görüşmek için sık sık oturduğum bir dönemdi. Ama aynı zamanda kulübüm Fenerbahçe ile de önemli bir görüşme dönemindeydim.

SAYGI VE SEVGİYLE GÖRÜŞTÜM

Ve sonunda kulübün istekleri, takımın hedefleri ve taraftarların sevgisiyle ilgili her şey nedeniyle sözleşmemi iki yıl daha uzattım. Her şey en iyi şekilde gelişti. Adımın Brezilya'da ilk kez gündeme geldiğini söyleyebilirim. Brezilya'daki bazı kulüplerle ilk kez büyük bir saygı ve sevgiyle görüşme fırsatı bulduğumu da belirtmek isterim." Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 34 karşılaşmaya çıkan Anderson Talisca, 20 gol ve 4 asist kaydetti. Takımdaki santrfor eksikliğinden dolayı Brezilyalı futbolcu, forvet mevkisinde de önemli katkılar verdi.