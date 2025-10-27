İSTANBUL 26°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2025 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9449
  • EURO
    48,9589
  • ALTIN
    5384.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anderson Talisca: Bu durum beni hiç etkilemedi
Spor

Anderson Talisca: Bu durum beni hiç etkilemedi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ27 Ekim 2025 Pazartesi 22:55 - Güncelleme:
Anderson Talisca: Bu durum beni hiç etkilemedi
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN TOPU ALDIĞIMIZDA ETKİLİ OLMAK"

8 kez topla buluşmasına rağmen 2 gol atmasının sorulması üzerine ise Talisca şu ifadeleri kullandı:

"Önemli olan topu aldığınızda etkili olmak. Bu çok fazla çalışmanın ürünü. Konsantre olmanız gerekiyor. Bunları yapabildiğim için mutluyum."

"KOLEKTİF OLARAK İYİ PERFORMANS GÖSTERİYORUZ"

Takım performansını öven Brezilyalı yıldız, "Takım olarak gelişimimizi pozitif görüyorum. Kolektif olarak iyi performans gösteriyoruz. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtıyoruz. Bu yüzden takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugünkü galibiyet önemliydi. Şimdi yapmamız gereken bir sonraki maça hazırlanmak." dedi.

"BU DURUM BENİ HİÇ ETKİLEMEDİ"

Kadıköy'de kaçırdığı penaltıların kendisini psikolojik olarak etkileyip etkilemediği sorusuna da yanıt veren Talisca, "Bu durum beni hiç etkilemedi. İyi, büyük futbolcuların buna alışkın olmaları gerekiyor. Benim tek odağım golü atmak oluyor. Bu durumu normal karşılıyorum ve o an beni hiç etkilemiyor." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.