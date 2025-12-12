İSTANBUL 14°C / 9°C
Spor

Anderson Talisca: Bu şekilde devam edeceğiz

Fenerbahçe'de attığı 3 golle Brann karşısında alınan galibiyetin baş mimarı olan Anderson Talisca, maç sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

Haber Merkezi12 Aralık 2025 Cuma 01:22 - Güncelleme:
Anderson Talisca: Bu şekilde devam edeceğiz
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Norveç'in Brann ekibini 4-0 yendi.

Karşılaşmaya 3 golle damgasını vuran Anderson Talisca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIM OLARAK ÇOK İYİYDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Talisca, "Çok mutluyum. Takım olarak çok iyiydik. Saha zemini bize yardım etmedi ama çok iyi oynadık. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum." dedi.

"MÜCADELEYİ HİÇBİR ZAMAN BIRAKMADIK"

Açıklamalarına devam eden Brezilyalı futbolcu, "Her maç önemli. Her maç zor. Hocamızın istediklerini en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Bu şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

