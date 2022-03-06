Anderson Talisca çılgına döndü! Sahayı terk etti: İnanılmaz anlar

Star Gazetesi 6 Mart 2022 Pazar 18:30 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 18:30

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca, formasını giydiği Al-Nassr'da taraftarlarla arasında gerginlik yaşandı. Al-Ittihad'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası taraftarın tepki gösterdiği Anderson Talisca, sinirli bir şekilde karşılık vererek sahayı terk etti.

ANDERSON TALISCA ÇILGINA DÖNDÜ

Al-Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde evinde Al-Ittıhad'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından taraftarların tepki gösterdiği Anderson Talisca, bu tepkiye sinirlendi ve taraftara karşı tepki göstererek sahadan ayrıldı.

ANDERSON TALISCA'NIN ALL-NASSR KARNESİ

Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca bu sezon 23 resmi maçta forma şansı bulurken 15 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu. 28 yaşındaki Talisca'nın Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2024 yılının yazında bitecek.