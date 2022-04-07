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Spor

Anderson Talisca çılgınlığı! Al Nassr'dan ayrılmanın eşiğine gelince...

Al Nassr'dan ayrılmak üzere olan Anderson Talisca için Beşiktaşlı taraftarlar devreye girdi. Siyah beyazlılar Talisca'nın Instagram hesabını, ‘Come to Beşiktaş' yorumlarına boğdu!

Fanatik7 Nisan 2022 Perşembe 10:49 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 10:49
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Siyah-Beyazlı formayla 2016-18 sezonları arasında ortaya koyduğu başarılı futbolla Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kuran Anderson Talisca, Kara Kartal'daki macerasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor. Beşiktaş'ta yaptığı çıkışın ardından kulübü Benfica tarafından Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'a 25 milyon avroya satılan Sambacı, sezon başında da 8 milyon avro karşılığına Arabistan ekibi Al Nassr'a satılmıştı. Körfez ekibinin ekonomik olarak sıkıntılar yaşaması ve Talisca'nın 8 milyon avroluk maaşını ödemekte zorlandığı haberlerinin çıkması sonrasında devreye Kara Kartal girdi.

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Alex Teixeria'nın satılması halinde Talisca'yı almayı planlayan Beşiktaş Yönetimi'ne, taraftarından da müthiş destek geldi. Daha önce; Pepe, Adriano ve Medel gibi dünya yıldızlarının sosyal medya hesaplarına, "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) mesajları atarak transferde etkin rol oynayan futbolseverler, bu kez Anderson Talisca'ya aynı atağı başlattı. Tecrübeli futbolcunun Instagram hesabındaki fotoğrafların altına binlerce "Come to Beşiktaş" mesajı paylaşıldı.

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