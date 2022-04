Siyah-Beyazlı formayla 2016-18 sezonları arasında ortaya koyduğu başarılı futbolla Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kuran Anderson Talisca, Kara Kartal'daki macerasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor. Beşiktaş'ta yaptığı çıkışın ardından kulübü Benfica tarafından Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'a 25 milyon avroya satılan Sambacı, sezon başında da 8 milyon avro karşılığına Arabistan ekibi Al Nassr'a satılmıştı. Körfez ekibinin ekonomik olarak sıkıntılar yaşaması ve Talisca'nın 8 milyon avroluk maaşını ödemekte zorlandığı haberlerinin çıkması sonrasında devreye Kara Kartal girdi.

Beşiktaş'ta golcü operasyonu! Listede 3 isim var

TEİXEİRA GİDERSE...

Alex Teixeria'nın satılması halinde Talisca'yı almayı planlayan Beşiktaş Yönetimi'ne, taraftarından da müthiş destek geldi. Daha önce; Pepe, Adriano ve Medel gibi dünya yıldızlarının sosyal medya hesaplarına, "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) mesajları atarak transferde etkin rol oynayan futbolseverler, bu kez Anderson Talisca'ya aynı atağı başlattı. Tecrübeli futbolcunun Instagram hesabındaki fotoğrafların altına binlerce "Come to Beşiktaş" mesajı paylaşıldı.