Spor

Anderson Talisca: Çok mutluyuz

Alanyaspor karşısında alınan kritik galibiyetin ardından konuşan Anderson Talisca, takım olarak iyi bir form grafiği yakaladıklarını ve hedeflerinin aynı doğrultuda olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ18 Ocak 2026 Pazar 22:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Alanyaspor'a karşı 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve zirvede farkı 1'e indirdi.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerde iki golün sahibi Anderson Talisca açıklamalarda bulundu.

Kendisinin ve takımın hedefininin aynı olduğunu söyleyen Talisca, "Çok mutluyum ama bu takım olarak iyi iş çıkarmamızın sonucu. Takım olarak iyi formdayız ve böyle olunca bireysel performanslara da yardımcı oluyor. Benim de, takımın da hedefi aynı." dedi.

Galatasaray ile farkı 1 puana indirdiklerinin altını çize Talisca, "Fark şu anda 1 puan. Tek odağımız kendi işimiz, kendi takımımız. Tek istediğimiz her maç üzerine koyarak daha iyi bir seviyeye çıkmak. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

