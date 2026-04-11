  Anderson Talisca: Hiçbir zaman istatistikler için endişelenmedim
Spor

Anderson Talisca: Hiçbir zaman istatistikler için endişelenmedim

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-0 yendiği karşılaşmada iki gol atan Anderson Talisca açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 22:41 - Güncelleme:
Anderson Talisca: Hiçbir zaman istatistikler için endişelenmedim
"İSTATİSTİKLER İÇİN ENDİŞELENMEM"

Performansı ve ileri uçta oynamasıyla ilgili soru üzerine açıklama yapan Anderson Talisca "Kendi adıma çok mutluyum. Yeni şeyler öğrendim bu sezonda. Ben hayatım boyunca 10 numara oynadım. Bu sezon daha çok 9 numaraydım. Bunu takım için, hedeflerimiz için yaptım. Elimden geleni gösterdim. 9 numara pozisyonunda da elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Goller atıyorum.

Takımın performansından mutluyum. İyi oynadık. Hocamızın istediklerini yaptık. Topu tuttuk, hızlıca geri kazandık. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum.

Ben hiçbir zaman istatistikler için endişelenmedim. Benim tek isteğim ailem ve takımımla mutlu olmak." dedi.

GOL SEVİNÇLERİ...

Archie Brown ile gol sevinçleri hakkında konuşan Anderson Talisca "Archie çok iyi bir takım arkadaşı, çok iyi insan. Zaman zaman beraber dans ediyoruz soyunma odasında. Doğduğum yer olan Bahia'daki dansı beraber yaptık. Maçtan önce bana 'Sana pas vereyim, golü sen at, o dansı yapalım' dedi. Golden sonra o dansı yaptık" ifadelerini kullandı.

