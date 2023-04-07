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Spor

Anderson Talisca imzayı attı

Adı transferde Galatasaray ile de gündeme gelen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, formasını giydiği Al Nassr ile sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.

7 Nisan 2023 Cuma 00:16 - Güncelleme:
Anderson Talisca imzayı attı
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Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü, Anderson Talisca'nın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Yapılan duyuruda Brezilyalı yıldız oyuncunun 2024'te bitecek olan sözleşmesi 2026'ya kadar Al-Nassr uzatıldığı duyuruldu. İsmi zaman zaman Türk takımlarıyla da geçen eski Beşiktaşlı Talisca, böylece Suudi Arabistan'da futbol hayatını sürdüreceğini de kanıtlamış oldu.

Talisca'nın yeni sözleşmesinde alacağı yıllık ücret veya bonuslarla ilgili ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

2021 yılında Çin'in Guangzhou takımından Al-Nassr'a 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Talisca, bu sezon Cristiano Ronaldo'nun da gelişiyle performansını katlayarak çıktığı 16 maçta 16 gol kaydetmeyi başardı.

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