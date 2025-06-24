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Spor

Anderson Talisca kararını verdi! İşte Brezilya'da oynamak istediği kulüp

Geçen sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna katılan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca geleceği için kararını verdi. Brezilya basınında çıkan habere göre yıldız oyuncu sarı lacivertli ekipten ayrılmak istemiyor. Öte yandan deneyimli futbolcunun gelecekte Brezilya'ya dönmesi durumunda oynamak istediği takım belli oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Haziran 2025 Salı 12:27 - Güncelleme:
Anderson Talisca kararını verdi! İşte Brezilya'da oynamak istediği kulüp
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Fenerbahçe'nin geçen sezonun ara transfer döneminde büyük ses getiren transferi Anderson Talisca için son dönemde çeşitli iddialar ortaya atılıyordu.

Brezilya basınının gazeteci Fabricio Lopes'e dayandırdığı habere göre, Flamengo'nun Talisca'ya ilgisi vardı ancak Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'den ayrılmayacağını belirtti.

Talisca'nın gelecekte Fenerbahçe'den ayrılması durumunda oynamak istediği takıma dair ise dikkat çeken bir iddia gündeme getirildi.

Haberde Talisca'nın ilerleyen yıllarda Fenerbahçe'den ayrılması durumunda Corinthians ya da Bahia forması giymek istediği belirtildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Talisca, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 23 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 12 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

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