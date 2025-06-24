Fenerbahçe'nin geçen sezonun ara transfer döneminde büyük ses getiren transferi Anderson Talisca için son dönemde çeşitli iddialar ortaya atılıyordu.

Brezilya basınının gazeteci Fabricio Lopes'e dayandırdığı habere göre, Flamengo'nun Talisca'ya ilgisi vardı ancak Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'den ayrılmayacağını belirtti.

Talisca'nın gelecekte Fenerbahçe'den ayrılması durumunda oynamak istediği takıma dair ise dikkat çeken bir iddia gündeme getirildi.

Haberde Talisca'nın ilerleyen yıllarda Fenerbahçe'den ayrılması durumunda Corinthians ya da Bahia forması giymek istediği belirtildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Talisca, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 23 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 12 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.