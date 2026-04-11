Spor

Anderson Talisca kariyer rekoru kırmak üzere

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, kariyer rekoru için geri sayıma geçti. Tecrübeli oyuncu, Kayserispor maçındaki golleriyle toplamda 23 gole ulaştı. Eğer 32 yaşındaki oyuncu 4 gol daha atmayı başarırsa, kariyerinin en golcü sezonuna ulaşacak.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 22:21
Anderson Talisca kariyer rekoru kırmak üzere
Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, kariyer rekoru için geri sayıma geçti.

Brezilyalı futbolcu, Kayserispor maçında attığı iki golle birlikte bu sezon toplamda 23 gole ulaştı. Talisca, 4 gol daha atması halinde rekor kıracak ve kariyerinin en golcü sezonuna ulaşacak.

Öte yandan Talisca'nın gol attığı Kayserispor maçının ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın skor katkısı yaptığı tüm lig maçlarını kazandı.

Sarı-lacivertliler, sadece Talisca'nın skor katkısı yaptığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçında puan kaybı yaşadı.

