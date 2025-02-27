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Spor

Anderson Talisca: Kendimi çok iyi hissediyorum

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca, Ziraat Türkiye Kupası B grubu son maçında deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi27 Şubat 2025 Perşembe 18:31 - Güncelleme:
Anderson Talisca: Kendimi çok iyi hissediyorum
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca, Ziraat Türkiye Kupası B grubu son maçında deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Brezilyalı yıldız, "Mutluyuz elde ettiğimiz sonuçtan dolayı. Fenerbahçe'ye adaptasyonum çok iyi gerçekleşti. Hocalarım, futbolcu arkadaşlarım destek oldular. İdmanlarda en iyimi vermeye çalışıyorum. Takıma yardım için hazırım." dedi.

Son olarak performansı ve fiziksel durumu hakkında konuşan 31 yaşındaki oyuncu, "İyi performans göstermeye başladım, bu geçen süreden sonra. Takım arkadaşlarım da çok iyi çalışıyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kulüpteki herkes bana yardımcı oluyor. Fiziksel olarak çok iyi hissediyorum kendimi. Takımıma ilerideki maçlarda çok iyi yardımcı olacağım." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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