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Spor

Anderson Talisca: Menajer mafyası yüzünden Brezilya Milli Takımı'na seçilmedim

Anderson Talisca, 2018'de menajeri Jorge Mendes yüzünden Manchester United'a transfer olmadığını ve bu sebeple Brezilya Milli Takımı'na seçilmediğini açıkladı.

30 Haziran 2023 Cuma 20:58 - Güncelleme:
Anderson Talisca: Menajer mafyası yüzünden Brezilya Milli Takımı'na seçilmedim
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Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

"MASADA 45 MİLYON EURO VARDI"

Brezilyalı yıldız, "İnsanlar bana neden Manchester United'a gitmediğimi soruyor. Cristiano Ronaldo'nun eski menajeri Jorge Mendes ile ciddi bir sorun yaşadım. Benfica'ya gittiğimde, Brezilya'daki menajerim ve Jorge Mendes ile bir ortaklık sözleşmesi imzaladım. Yani beni Brezilya dışında temsil eden kişi oydu. Manchester'la yapılan anlaşmada, masada 45 milyon euro vardı ve her iki menajer de kendi payına düşeni konuşuyordu. Ancak Jorge Mendes'le ilgili çok rahatsız edici bir şey oldu. Bu gerçekten çılgınca bir şeydi. Mendes benim maaşımı değiştirmek istedi. Bu yüzden Manchester United'a gitmeyi reddettim. Zaten benim adıma "Manchester United'a katılmayı kabul ediyorum" yazan boş bir belge imzaladı" dedi.

"MİLLİ TAKIM SEÇİMLERİNİ DE ETKİLEDİLER"

29 yaşındaki futbolcu, Manchester United'a gitmemesinin ardından Brezilya Milli Takımı'na da seçilmediği ve bunun menajerler nedeniyle olduğunu söyledi. Talisca, "Manchester United'a imza atmadığım için 2018 Dünya Kupası'na çağrılmadım ve Fred benim yerime davet edildi. Fred, benim yerime çağrıldığında, Shakhtar'dan Manchester United'a transfer oldu. Menajer mafyası, Brezilya Milli Takım'ındaki seçimleri de etkiliyordu ama bu geçmişte kaldı." ifadelerini kullandı.

Talisca, son olarak, "Brezilya Milli Takımı için oynama hayalimden vazgeçmeyeceğim" sözlerini sarf etti.

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