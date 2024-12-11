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Spor

Anderson Talisca müjdesi! Bonservis detayı dikkat çekti

Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferinde yeni gelişme ortaya çıktı. Yabancı basında yer alan bilgiye göre; Fenerbahçe'ye Al-Nassr'dan iyi bir haber geldi.

11 Aralık 2024 Çarşamba 00:21 - Güncelleme:
Anderson Talisca müjdesi! Bonservis detayı dikkat çekti
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Fenerbahçe ile adı anılan Anderson Talisca'nın transferinde hareketlli günler yaşanıyor. Son gelişmeyle birlikte Al-Nassr'ın Fenerbahçe'nin önünü açacağı iddia edildi.

TeamTalk haberine göre; Fenerbahçe, Al-Nassr'a resmi transfer teklifini gönderdi. 30 yaşındaki Talisca için yapılan teklifin detayları belirtilmedi.

BONSERVİSTE İNDİRİM YAPACAKLAR

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Al-Nassr, transferi kolaylaştırmak için bonservis beklentisini aşağıya çekebilir. Bu durum Fenerbahçe için pozitif ışık yandığı anlamında yorumlandı.

Anderson Talisca'nın geleceği üzerindeki belirsizlik halen devam ediyor. Brezilyalı süper yıldızın 2026 yazına kadar Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.

Anderson Talisca, daha önce ülkemizde Beşiktaş'taki performansıyla iz bırakmıştı. Ayrıldığı günden beri Türk kulüpleriyle adı anılan Talisca, Al-Nassr'da 4. sezonunu geçiriyor.

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 resmi maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 8 gollük katkı sağladı.

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