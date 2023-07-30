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  • Anderson Talisca Süper Lig devinin yeni yıldızı oluyor! Havalimanı dolup taşacak
Spor

Anderson Talisca Süper Lig devinin yeni yıldızı oluyor! Havalimanı dolup taşacak

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve oynadığı başarılı futbolla dikkatleri üzerine çeken Anderson Talisca için Süper Lig devi resmen harekete geçti. Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca için ilk transfer teklifi yapıldı. İşte detaylar...

Star Gazetesi30 Temmuz 2023 Pazar 19:19 - Güncelleme:
Anderson Talisca Süper Lig devinin yeni yıldızı oluyor! Havalimanı dolup taşacak
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, bu sezon kadrosunu birçok yıldız ile güçlendirdi. Başta Tadic, Dzeko ve Becao olmak üzere birçok başarılı oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin yeni hedefi Anderson Talisca oldu. Fenerbahçe, Anderson Talisca için transfer teklifinde bulunacak.

FENERBAHÇE, ANDERSON TALİSCA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sarı-lacivertli ekip kadrosuna çok güçlü bir isim daha ekleyerek şampiyonluk ve Avrupa kupalarında başarı yakalamayı hedefliyor. Bunun için gündeme gelen son isim ise bir dönem Beşiktaş forması da giyen başarılı hücum oyuncusu Anderson Talisca oldu. Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

ALİ KOÇ, KADRODA İSTİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kadroda görmek istediği Anderson Talisca için önümüzdeki günlerde girişimlerin hızlanması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca, geçtiğimiz sezon Al-Nassr forması ile oynadığı 28 maçta 21 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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