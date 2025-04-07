Anderson Talisca ikinci yarının başında dahil olduğu Fenerbahçe-Trabzonspor maçına yaptığı hat-trick ile damga vurdu.

Fenerbahçe dev maçı 4-1 kazanırken Anderson Talisca'nın performansı, bir önceki adresi Suudi Arabistan'da da geniş yankı buldu.

Suudi Arabistan'da birçok basın kuruluşu, Talisca'yı manşetlerine taşıdı. Brezilyalı yıldızla ilgili atılan bazı başlıklar şöyle:

Arriyadiyah: Talisca'nın üçlemesi Trabzonspor'u cezalandırdı.

Alarabiya: Talisca Trabzonspor'u hezimete uğrattı.

Goal: Talisca 3 gol attığı gecede Fenerbahçeli taraftarları büyüledi ve takımı Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Aljadeed: Talisca'nın 3 golü Mourinho'yu zirveye yaklaştırdı.

Sports Asharq: Fenerbahçe Talisca'nın 3 golüyle galibiyeti kaptı ve zirveye bir adım daha yaklaştı.

24: Fenerbahçe, Galatasaray'a baskıyı artırıyor.

Kooora: Talisca, Fenerbahçe'yi Trabzonspor karşısında ezici bir zafere taşıdı.

Slaati: Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın önderliğinde Trabzonspor'u 4-1 yenerek lider Galatasaray'a baskıyı sürdürdü.