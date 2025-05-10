İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2025 Cumartesi / 13 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anderson Talisca: Tadic ile aramızda bir şey yok
Spor

Anderson Talisca: Tadic ile aramızda bir şey yok

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, RAMS Başakşehir'i 4-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Haber Merkezi10 Mayıs 2025 Cumartesi 01:36 - Güncelleme:
Anderson Talisca: Tadic ile aramızda bir şey yok
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, RAMS Başakşehir'i 4-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Talisca, "Bizim için pozitif bir maç oldu. İyi bir maç çıkardık. Hocamızın stratejilerini iyi bir şekilde yansıttık. Verilmeyen penaltı pozisyonlarımız vardı ama biz ona rağmen goller attık." ifadelerini kullandı.

"TADIC İLE ARAMIZDA HERHANGİ BİR ŞEY YOK"

Dusan Tadic ile maç sırasında yaşadıkları tartışmayla ilgili olarak gelen soruya Talisca, "Maç içinde bunlar olabiliyor. Hepimizin ortak amacı Fenerbahçe'nin iyiliği. Şu anda maç bitti zaten. Herhangi bir şey yok aramızda." cevabını verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.