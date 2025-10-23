Anderson Talisca, Tedesco yönetiminde ilk kez yedekte

İSTANBUL 21°C / 18°C
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Stuttgart'ı konuk eden Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, teknik direktör Tedesco yönetiminde ilk kez yedek kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Almanya ekibi Stuttgart'ı konuk etti. Sarı lacivertlilerde Anderson Talisca, Tedesco döneminde ilk kez yedek kaldı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Anderson Talisca, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk kez yedek soyundu.

İtalyan çalıştırıcı, kırmızı kart cezalısı nedeniyle kadroda yer almadığı Dinamo Zagreb maçı dışında 1'i Avrupa Ligi, 6'sı lig olmak üzere 7 maçta da ilk 11'de görev verdiği Talisca'yı, Stuttgart maçında yedek soyundurdu.

