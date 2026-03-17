Anderson Talisca yaklaşık 1 ay sonra yeniden kadroda

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, yaklaşık 1 aylık sürenin ardından yeniden kadroda yer aldı.

Sakatlığı sebebiyle son 5 resmi maçı kaçıran tecrübeli oyuncu, son olarak 23 Şubat'ta Kasımpaşa mücadelesinde forma giymişti.

4 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Nelson Semedo, kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra arkadaşlarına destek olmak için kadroda yer bulan Milan Skriniar da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.