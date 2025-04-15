Devre arası transfer döneminde Suudi ekibi Al-Nassr'dan uzun uğraşlar sonucunda transfer edilen eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, son haftalarda gösterdiği performansla F.Bahçe taraftarının sevgilisi oldu. Trabzonspor maçında hat-trick yapan ve 2 şık golle derbiye damga vuran Anderson Talisca; 3-1 kazanılan Sivasspor maçında frikikten ağları sallayarak maçın kilidini çözdü ve 7 yıl sonra Süper Lig'de serbest vuruştan gol kaydetti. Son 4 maçta 1 asist 5 golle oynayan 31 yaşındaki oyuncunun performansı, Brezilya ve Portekiz'de haberlere konu oldu.

'RAKİP KALENİN ÖLÇÜSÜNÜ ALDI'

ABola Gazetesi, Talisca'nın performansı hakkında şu yorumu yaptı: "Trabzonspor'a karşı attığı muhteşem gollerle büyüleyen Anderson Talisca, bir hafta sonra da Sivasspor'a deplasmanda yine sihirli kitabını açtı. Yaratıcı oyuncu, doğrudan cepheden kullanılan serbest vuruşta rakip kalenin ölçülerini aldı ve uygulanması kolaymış gibi gözüken bir gol attı. Jose Mourinho'nun kuralları ise önemini gösteriyor. Fenerbahçe, birbirinden güzel goller atarak kazanıyor. Benfica'nın eski oyuncusu, Fenerbahçe'nin ligde yine kazanmasına yardımcı oldu."

TRANSFERİ JESUS ENGELLEMİŞTİ

Publico adlı sitede görülen haber ise böyle: "Teknik Direktör Jose Mourinho, 10 yıl önce arzuladığı Anderson Talisca'ya Fenerbahçe'de kavuştu. Tahmin edilemez halde geri dönen oyuncu, büyük işler yapıyor. Fenerbahçe bu transferde büyük risk almıştı. Sadece para için oynadığı söylenen Talisca, Brezilya'ya geri dönecek gibi duruyordu ancak bu henüz gerçekleşebilecek değil gibi duruyor. Sol ayağının sunduğu özellikler sınırsız. Benfica'dan Chelsea'ye gitmesine Jorge Jesus engel olmuştu. Jose Mourinho ise Anderson Talisca'yı çok eskiden beri biliyordu."