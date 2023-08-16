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Spor

Anderson Talisca'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran hareket

Al Nassr'da forma giyen ve Beşiktaş'a transferi yeniden gündem konusu olan Anderson Talisca'dan sürpriz bir hamle geldi. Brezilyalı yıldız, Beşiktaş'ın Milot Rashica için Instagram hesabından paylaştığı gönderiyi beğendi.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 20:42 - Güncelleme:
Anderson Talisca'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran hareket
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Anderson Talsica, Beşiktaş'ın Milot Rashica için Instagram hesabından paylaştığı gönderiyi beğendi.

Talisca'nın Rashica transferi için yaptığı bu beğeni Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.

"ŞU ANDA BİR ŞEY YOK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü karşılaşması öncesi Anderson Talisca için gelen soruya cevap verdi.

Güneş, Talisca'nın transferi konusunda gelen soru sonrası şu sözleri kullandı;

"Talisca için söyledim, istekler ve gerçekler arasındaki fark çok basitti. O günkü konuşmamda herhalde izah edemedim. Özlemi olduğunu, o zaman buraya gelmesini gerektiğini söylediğimde onun bir resmi teklif olmadığını herkes bilir. Sadece sohbet içerisinde konuştuk. Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir transfer dememin sebebi. Biz de sıcak bakarız ama bugüne kadar hep olumsuzdu. Ama öyle bir şey olursa değerlendirilir ama şu anda öyle bir şey yok"

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