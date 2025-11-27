Anderson Talisca'dan derbi mesajı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Ferençvaroş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"PERFORMANSIMIZI POZİTİF BULUYORUM"

Mücadeleyi değerlendiren Talisca,"Zor bir maç oldu. Maç başlarken stratejimiz topa sahip olmaktı. Girdiğimiz pozisyonları daha iyi değerlendirebilirdik. Takım olarak çok mücadele ettik. Kendi performansımı pozitif buluyorum. Oynamak için çok çalışıyorum. Hem performansımı hem mücadelemi olumlu buluyorum." dedi.

GALATASARAY DERBİSİ İÇİN AÇIKLAMA

Takımın genel form durumuna dikkat çeken Brezilyalı yıldız, "Takımın son dönemdeki performansı çok iyi, iyi maçlar çıkardık. Takım içinde iyi bir birliktelik var, bu da güç katıyor. Pazartesi önemli bir maç oynayacağız. Evimizde oynayacağız, tek hedefimiz kazanmak ve sezon içinde pozitif bir adım atıp ligde en üst sıraya çıkmak." ifadelerini kullandı.

"BU TARZ GOLLERE ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Son olarak attığı golle ilgili konuşan Talisca, "Önemli bir goldü. Archie ortaladı, Levent indirdi. Bu tarz gollere çok çalışıyorum. Sağ ayağımla çok gol atamıyorum ama yine de güzel bir gol oldu." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.