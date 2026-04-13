Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Globo'ya açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Kayserispor karşısında alınan 4-0'lık galibiyet ve bu maçtaki 2 golüne değinen Brezilyalı futbolcu, "Bu galibiyete katkıda bulunduğum için mutluyum. İki gol de benim sevdiğim şekilde ceza sahası içinden veya yakınından geldi. Teknik direktörüm bana bunu yapma özgürlüğü tanıyor ancak aynı zamanda savunmaya yardımcı olmak için taktiksel sorumluluk vermiş durumda. Türkiye'de iyi bir dönem geçiriyorum. Kulübün ve benim en büyük hedefimiz lig şampiyonluğu." dedi.

GALATASARAY DERBİSİ MESAJI

Süper Lig'de kalan 5 maç için mesaj veren Anderson Talisca, "Önümüzde beş final maçı var. Bunlardan biri de Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma. Tüm özverimizle çalışmaya devam etmeliyiz. Her şey yolunda giderse, kupayı kazanacağız" diye konuştu.

"KUPA EKSİK"

32 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'ye geleli bir yıldan biraz fazla oldu ve iyi istatistiklerim var. Bu dönemi taçlandıracak kupa eksik." sözlerini sarf etti.

"UMARIM KAZANABİLİRİZ"

Talisca, "Türkiye Ligi ve kupada mücadele ediyoruz. Umarım kazanabilir ve taraftarların bize gösterdiği sevgiye karşılık verebiliriz." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 40 maçta süre bulan Anderson Talisca, 23 gol attı ve 5 asist yaptı.