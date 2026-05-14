  • Anderson Talisca'dan itiraf! ''Kariyerimin en zorlu sezonu oldu''
Anderson Talisca'dan itiraf! ''Kariyerimin en zorlu sezonu oldu''

Anderson Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geride kalan sezonun kariyerinin en zorlu dönemi olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldız, gelecek sezon Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak için daha da sıkı mücadele edeceğini ifade etti.

BEYZA NUR YILMAZ14 Mayıs 2026 Perşembe 19:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Brezilyalı futbolcu, kariyerindeki en zorlu sezonu geride bıraktığını söyledi. Talisca, paylaşımında, "Saha içindeki tüm sorumluluğu üstleniyorum ve bundan asla kaçmayacağım. Fenerbahçe forması giymek bir onurdur ve gelecek sezon şampiyonluk kazanmak için daha da sıkı mücadele edeceğim." sözlerini sarf etti.

Talisca'nın paylaşımı şu şekilde:

"Bu, kariyerimin en zorlu sezonu oldu. Birçok farklı pozisyonda oynadım ve asıl pozisyonumda çok az süre aldım ancak tüm bunlar bir oyuncu olarak daha da gelişmeme ve daha eksiksiz bir oyuncu olmama yardımcı oldu.

Saha içindeki tüm sorumluluğu üstleniyorum ve bundan asla kaçmayacağım. Fenerbahçe forması giymek bir onurdur ve gelecek sezon şampiyonluk kazanmak için daha da sıkı mücadele edeceğim.

Tüm destekleri için takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve gerçek Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz."

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 45 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 27 gol attı ve 5 asist yaptı.

