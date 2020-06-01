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Spor

Anderson Talisca'dan kariyeri hakkında açıklama geldi

Anderson Talisca'nın ismi sık sık eski kulübü Beşiktaş'la anılıyor. Talisca, Çin'deki kariyeri hakkında açıklama yaptı.

01 Haziran 2020 Pazartesi 00:45 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 00:45
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Son dönemde geri döneceği iddia edilen ve sosyal medya hesabından yaptığı Beşiktaş paylaşımlarıyla taraftarları heyecanlandıran Anderson Talisca, Çin'deki geleceği ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Çin'de mutlu olduğunu ve ülkeye de adapte olduğunu söyleyen Talisca, sözleşmesi bitene kadar transfer ihtimalini düşünmediğini belirtti. Anderson Talisca'nın Çin'deki kariyerine dair açıklamaları şu şekilde:

"ÇİN'DE MUTLUYUM"

Çin'de mutluyum. Sürekli oynuyorum. Goller atıyorum, asist yapıyorum, kupalar kazanıyorum. Ailem için de iyi kazanıyorum. Daha ne isterim?"

TALİSCA ÇİN'DE KAÇ GOL ATTI?

Talisca, Guangzhou formasıyla Çin'de ligde oynadığı 36 maçta 27 gol attı ve 11 asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

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