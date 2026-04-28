  • Anderson Talisca'dan penaltı açıklaması! ''Sorumluluk bana ait''
Spor

Anderson Talisca'dan penaltı açıklaması! ''Sorumluluk bana ait''

Anderson Talisca, derbide kaçan penaltının ardından sorumluluğu üstlendiğini vurgulayarak eleştirilere net cevap verdi. Brezilyalı yıldız, takımın şampiyonluğu için mücadeleye devam edeceğini ve hiçbir sorumluluktan kaçmayacağını ifade etti.

Anderson Talisca, derbide kaçan penaltının ardından sorumluluğu üstlenerek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İşte Talisca'nın sözleri:

"Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım çünkü bu benim görevim. Eğer derbide golü atsaydım, en iyisi olurdum. Daha önce birçok maçta olduğum gibi. Ama sonuçta bu oyunun bir parçası. Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ama nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum. Bu yüzden bu formayı giyiyorum. Farklı pozisyonlarda oynuyorum ve bunu gururla yapıyorum. Tek hedefim var, kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam."

