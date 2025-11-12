Geçen sezon ara transfer döneminde Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye gelen Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibinde beraber top koşturduğu Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu. Lance Gazetesi'ne röportaj veren Brezilyalı yıldız, şu ifadeleri kullandı: "Aslında o benimle ikili oldu çünkü ben zaten oradaydım (gülüyor). Hatta arkadaşlarımla hep şaka yaparım, o geldiğinde ben zaten iki yıldır oradaydım. Ama gerçekten inanılmaz biriydi. Harika bir karakter ve onunla çalışmak müthişti. Bana göre futbol tarihinin en iyi forveti. O ve Fenomen Ronaldo, benim gözümde bambaşka bir seviyede. Onunla çalışmak çok güzeldi, profesyonel anlamda bana çok şey kattı. Özellikle zihinsel olarak bakış açımı çok değiştirdi. Gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Çok fazla su ve meyve suyu içer ama kola asla içmez." dedi.

Talisca, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 18 müsabakada 989 dakika süre aldı. Sambacı, 6 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.