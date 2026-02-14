İSTANBUL 16°C / 11°C
14 Şubat 2026 Cumartesi
Anderson Talisca'dan şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe'nin galibiyetinde pay sahibi olan Anderson Talisca, maç sonrası takım kalitesi ve konsantrasyona vurgu yaptı. Şampiyonluk yarışının iki takımla sınırlı olmadığını belirten Brezilyalı yıldız, hedeflerinin sadece kendi oyunlarına odaklanmak olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ14 Şubat 2026 Cumartesi 22:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçta sarı lacivertli takımın ilk golünü atan Anderson Talisca açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Anderson Talisca "Benim için her maçın hazırlığı aynı. İşinize konsantre olmanız lazım. Şükürler olsun takımıma yardıme ttim. Takım olarak çok iyi iş çıkardık. Böyle olunca bireysel performanslar yükseliyor." dedi.

"Fenerbahçe'nin 3 isabetli şutu da gol oldu." hatırlatması üzerine Anderson Talisca "Takım kalitesi ve yüksek konsantrasyon! Maçlarda zorlanırsınız ama konsantre olmalısınız. Bazen şans 1 kere gelir, onu da değerlendirmelisiniz." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk yarışı iki takıma mı düştü?" sorusuna cevap veren Brezilyalı yıldız, "Şampiyonluk yarışı zorlu, 2 takım yok. Çok fazla zorlu rakip var. Biz kendi işimize bakacağız." dedi.

