  Anderson Talisca'dan şampiyonluk sözleri: Sonuna kadar mücadele edeceğiz
Spor

Anderson Talisca'dan şampiyonluk sözleri: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Son dönemdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Anderson Talisca açıklamasında 'Gelişmek ve kupaları Fenerbahçe'ye getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2026 Çarşamba 13:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Rams Başakşehir karşısında 3 gole imza atan Anderson Talisca, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

Ge Globo'ya konuşan Brezilyalı yıldız "Matematiksel olarak şansımız olduğu sürece son ana kadar inanmaya devam etmeliyiz. En önemli şey, kalan iki maçta kendi işimizi yapmak." dedi.

Takıma yaptığı katkıdan memnun olduğunu belirten deneyimli oyuncu, "Bireysel olarak bakarsam, gollerle ya da asistlerle birçok anda takıma katkı sağladığımı düşünüyorum. Fenerbahçe'deki ikinci sezonumda, özellikle santrfor olarak oynarken taktiksel açıdan önemli gelişim gösterdim." ifadelerini kullandı.

Sezon performansına da değinen Talisca, "Bunun da etkisiyle sezonda iyi rakamlara ulaştım ve Türkiye Ligi'nde takımın en golcü oyuncusu oldum. Gelişmek ve kupaları Fenerbahçe'ye getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kariyerinin en golcü sezonunu geçirdiğini söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Elbette bizim için en tatmin edici olan şey, bireysel başarıların takım başarılarıyla birlikte gelmesi. Ancak benim adıma oldukça olumlu bir yıl oluyor. Hala iki maçımız var ama şimdiden kariyerimde en fazla gol attığım sezonu yaşıyorum." dedi.

Kulübe ve takım arkadaşlarına teşekkür eden Talisca, "Tüm çalışmalarım ve günlük adanmışlığım sonuç veriyor. Türkiye'deki ilk yılımda 20 gol atmıştım, şimdi ise 27 gole ulaştım. Kulübe, teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.

Domenico Tedesco hakkında da konuşan yıldız oyuncu, "Kadromuzun kalitesi bana çok yardımcı oluyor. Ayrıca Domenico Tedesco'nun bana verdiği güven de önemliydi. Birlikte çalıştığımız dönemde ondan çok şey öğrenme fırsatı buldum." diyerek sözlerini tamamladı.

