Anderson Talisca'dan Süper Lig'e muhteşem geri dönüş

Brezilyalı oyuncu, çıktığı 3. maçta 2'nci kez fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, 42'nci dakikada takımının 2'nci golünü kaydetti.

Sarı lacivertlilerin rakip kaleye gönderdiği sekiz şutun beşine imza atan Talisca, üç kez isabet buldu. Tecrübeli futbolcu, üç kez de rakip ceza sahasında topla buluştu.

Girdiği 7 ikili mücadelenin 4'ünü kazanan Talisca, maç boyunca sıfır virgül doksan bir gol beklentisine ulaştı ve bu alanda maçın en iyisi oldu.

Anderson Talisca'nın Perşembe günü oynanacak Anderlecht karşılaşmasına da 11'de başlaması bekleniyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Brezilyalı futbolcunun sergilediği oyundan memnun olduğu öğrenildi.