İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2025 Pazartesi / 12 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0015
  • EURO
    37,1891
  • ALTIN
    3363.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anderson Talisca'dan Süper Lig'e muhteşem geri dönüş
Spor

Anderson Talisca'dan Süper Lig'e muhteşem geri dönüş

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e geri dönen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca harika bir performansıyla beğeni topladı.

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 13:39 - Güncelleme:
Anderson Talisca'dan Süper Lig'e muhteşem geri dönüş
ABONE OL

Brezilyalı oyuncu, çıktığı 3. maçta 2'nci kez fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, 42'nci dakikada takımının 2'nci golünü kaydetti.

Sarı lacivertlilerin rakip kaleye gönderdiği sekiz şutun beşine imza atan Talisca, üç kez isabet buldu. Tecrübeli futbolcu, üç kez de rakip ceza sahasında topla buluştu.

Girdiği 7 ikili mücadelenin 4'ünü kazanan Talisca, maç boyunca sıfır virgül doksan bir gol beklentisine ulaştı ve bu alanda maçın en iyisi oldu.

Anderson Talisca'nın Perşembe günü oynanacak Anderlecht karşılaşmasına da 11'de başlaması bekleniyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Brezilyalı futbolcunun sergilediği oyundan memnun olduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.