Anderson Talisca'dan sürpriz çıkış! ''Çin Milli Takımı'nda oynayabilirim''

02 Nisan 2020 Perşembe 21:48 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 21:48

Anderson Talisca'nın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"ÇİN'DE İYİ DURUMDAYIM"

Çin'de gayet iyi durumdayım. 1,5 sezon geçirdim ve gollerim, asistlerim var, şampiyoluk kazandım. Çin'e gittiğimde nberi mutluyum, iyi karşılandım. Sahada en iyisini vermek için mücadele ediyorum. Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'e gitmek, kariyer ve hayat planlamasının bir parçasıydı benim için. Her şeyi düşündüm ve Asya'da, harika sporcularla birlikte futbol oynadığım için mutluyum.

"ÇİN MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAYABİLİRİM"

Çin Milli Takımı'nda oynayabilirim, bu ihtimali yok saymıyorum. Teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Ancak tabii ki hayalim ailemin ülkesinin milli takımının formasını terletmek. Ancak başka ülkelerin formalarını giyen birçok oyuncu örneği var. Teklif gelmeden konuşmak çok doğru değil. Bateri çalmak benim hayalim. Futbol dünyasına girmeden önce müzik yapıyordum ve futbola girince de müziği unutmadım. Arkadaşlarımla eğleniyoruz ve bu sektörde iş dünyasına da girebilirim. Kendimi geliştirebilirim.