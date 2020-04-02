İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6247
  • EURO
    7,2221
  • ALTIN
    344.526
  • BIST100
    89510.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anderson Talisca'dan sürpriz çıkış! ''Çin Milli Takımı'nda oynayabilirim''
Spor

Anderson Talisca'dan sürpriz çıkış! ''Çin Milli Takımı'nda oynayabilirim''

Şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'tan ayrılarak Çin Ligi'ne transfer olan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, hayalleri ve gelecek planları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

02 Nisan 2020 Perşembe 21:48 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 21:48
ABONE OL

Anderson Talisca'nın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"ÇİN'DE İYİ DURUMDAYIM"

Çin'de gayet iyi durumdayım. 1,5 sezon geçirdim ve gollerim, asistlerim var, şampiyoluk kazandım. Çin'e gittiğimde nberi mutluyum, iyi karşılandım. Sahada en iyisini vermek için mücadele ediyorum. Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'e gitmek, kariyer ve hayat planlamasının bir parçasıydı benim için. Her şeyi düşündüm ve Asya'da, harika sporcularla birlikte futbol oynadığım için mutluyum.

"ÇİN MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAYABİLİRİM"

Çin Milli Takımı'nda oynayabilirim, bu ihtimali yok saymıyorum. Teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Ancak tabii ki hayalim ailemin ülkesinin milli takımının formasını terletmek. Ancak başka ülkelerin formalarını giyen birçok oyuncu örneği var. Teklif gelmeden konuşmak çok doğru değil. Bateri çalmak benim hayalim. Futbol dünyasına girmeden önce müzik yapıyordum ve futbola girince de müziği unutmadım. Arkadaşlarımla eğleniyoruz ve bu sektörde iş dünyasına da girebilirim. Kendimi geliştirebilirim.

Telefon dolandırıcıları yakalandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler
ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

Her şey tersine döndü
Her şey tersine döndü

Her şey tersine döndü

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Kluge ile yapılan görüşmede ortaya çıktı! 88 ülke Türkiye'den talepte bulundu
Kluge ile yapılan görüşmede ortaya çıktı! 88 ülke Türkiye'den talepte bulundu

Kluge ile yapılan görüşmede ortaya çıktı! 88 ülke Türkiye'den talepte bulundu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.